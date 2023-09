La Maison de l’Habitat Durable fête ses 10 ans Maison de l’habitat durable Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La Maison de l’Habitat Durable fête ses 10 ans Maison de l’habitat durable Lille, 22 septembre 2023, Lille. La Maison de l’Habitat Durable fête ses 10 ans 22 et 23 septembre Maison de l’habitat durable Gratuit, ouvert à tous La Maison de l’Habitat Durable fête ses 10 ans En 2013, la Maison de l’Habitat Durable ouvrait ses portes à Lille. Au cœur du quartier de Wazemmes, elle accueille un public varié et partage avec lui informations, conseils et bonnes pratiques en matière d’habitat durable. Pour célébrer son anniversaire, la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille proposent un événement gratuit et ouvert à tous : citoyens en recherche d’idées ou de solutions pour des travaux dans un logement, professionnels de l’habitat désireux de rejoindre un réseau solide ou simples promeneurs curieux. Même les enfants ne sont pas en reste. Le programme détaillé Maison de l’habitat durable 7 rue Racine 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5 [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/10ans »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T16:30:00+02:00

