Journée Nationale de la Qualité de l’Air Maison de l’Habitat Durable, 14 octobre 2022, Lille. Journée Nationale de la Qualité de l’Air 14 – 28 octobre, les vendredis Maison de l’Habitat Durable

Sur inscription.

Ateliers et conférence autour de la qualité de l'air dans la métropole. Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 LILLE

https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4b2dbbc0-9ece-4417-bc4f-970b9b0acaf5 A l’occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, la Maison de l’Habitat durable vous invite à participer à plusieurs conférences et ateliers ces prochaines semaines. Au programme Conférence Tout savoir sur la qualité de l‘Air de la Métropole et comment agir collectivement Vendredi 14 octobre 2022 de 18h à 19h30

Animé par la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille et Atmo Nord-Pas-de-Calais

Inscription obligatoire Atelier Qualité de l’air : atelier pratique et participatif Vendredi 21 et vendredi 28 octobre 2022 de 18h à 19h30

Animé par la Ville de Lille et Atmo Nord-Pas-de-Calais

Inscription obligatoire La Ville agit En signant la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens », la Ville s’engage à approfondir les actions vers l’élimination des perturbateurs endocriniens sur son territoire par : l’adoption de mesures supplémentaires de formation de ses agents,

la sensibilisation des habitants et des professionnels de santé,

en intégrant systématiquement l’absence de perturbateurs endocriniens dans l’ensemble de sa commande publique. En savoir plus.

