JOURNÉE JEUX EN FAMILLE – ARCHI’JEUX

Découvrez l’architecture et l’urbanisme en vous amusant !

​ Date : samedi 14 octobre 2023 – de 10h à 16h

Lieu : Besançon, Maison de l’habitat du Doubs (Fort Griffon)

✍️ Inscriptions : https://forms.gle/fqUW2aYZdaSMH2Yt6

Un soupçon de stratégie, beaucoup d’humour et une touche de fantaisie, un savoureux mélange pour un après-midi en famille placé sous le signe de la bonne humeur. Jeux de plateau, de cartes, de construction, de découverte, de questions/réponses… réveillez votre créativité, manipulez, expérimentez, tout en découvrant les milieux passionnants de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine, du paysage et de l’écologie.

Nous mettrons à votre disposition des jeux de société pour petits et grands et nous ferons un plaisir de vous les présenter et bien sûr, de jouer avec vous !

Ce sera également l’occasion de découvrir notre très beau centre de documentation et le magnifique site du Fort Griffon, siège de la Maison de l’habitat du Doubs.

Nous vous rappelons que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte toute au long de l’animation.

Maison de l’habitat du Doubs besancon Besançon 25000 Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381683768 http://www.maisonhabitatdoubs.fr https://www.facebook.com/MaisonHabitatDoubs [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/fqUW2aYZdaSMH2Yt6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/fqUW2aYZdaSMH2Yt6%F0%9F%A5%B3 »}] L’ADIL et le CAUE ont uni leurs forces pour créer le nouveau service public de l’habitat dans le Doubs.

Notre mission ? Informer, conseiller et accompagner gratuitement les particuliers, professionnels et collectivités, en devenant un centre de ressources unique en matière d’habitat dans le département.

La Maison de l’habitat du Doubs réunit des experts compétents qui travaillent en étroite relation pour garantir une réponse complète, objective et qualitative. Pas d’accès voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

@Maison de l’habitat du Doubs