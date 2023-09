Visite guidée exposition Villeneuve-d’Amont : un village structuré par son histoire Maison de l’habitat du Doubs Besançon, 13 octobre 2023, Besançon.

EXPOSITION – VILLENEUVE-D’AMONT : UN VILLAGE STRUCTURÉ PAR SON HISTOIRE

​ Date : visite guidée le vendredi 13 octobre 2023, de 10h à 11h / visite libre à partir du vendredi 29 septembre 2023 du lundi au vendredi de 9h à 17h

Lieu : Besançon, Maison de l’habitat du Doubs (Fort Griffon)

Inscription : https://forms.gle/kLiajdDsSUbMtjLK8

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, une visite guidée de l’exposition sur Villeneuve-d’Amont, un village structuré par son histoire, est organisée le vendredi 13 octobre 2023, de 10h à 11h.

Le CAUE du Doubs a accompagné la commune de Villeneuve-d’Amont sur le projet de réhabilitation de leur église suite à l’incendie qui s’est déclaré en août 2018.

Venez découvrir cette exposition, réalisée par Margaux Thomas durant son stage de fin de 4ème année d’architecture, qui retrace ce parcours.

Cette exposition a été réalisée avec le concours financier de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

L'ADIL et le CAUE ont uni leurs forces pour créer le nouveau service public de l'habitat dans le Doubs.

Notre mission ? Informer, conseiller et accompagner gratuitement les particuliers, professionnels et collectivités, en devenant un centre de ressources unique en matière d’habitat dans le département.

La Maison de l’habitat du Doubs réunit des experts compétents qui travaillent en étroite relation pour garantir une réponse complète, objective et qualitative. Pas d’accès voiture

