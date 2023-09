Centre de doc’ en accès libre ! Maison de l’habitat du Doubs Besançon, 13 octobre 2023, Besançon.

Centre de doc’ en accès libre ! Vendredi 13 octobre, 09h00 Maison de l’habitat du Doubs Entrée libre

Vous vous intéressez à l’architecture, au patrimoine, à la construction, à l’environnement, à l’urbanisme, au paysage ?

Venez découvrir durant les Journées nationales de l‘architecture 2023, le centre doc’ de la Maison de l’Habitat du Doubs : livres, jeux, CD, DVD, magazines, revues…

Une documentation spécialisée en aménagement du territoire, architecture, construction, développement durable, habitat, paysage, urbanisme et un fonds sur l’histoire et le patrimoine local et régional est à votre disposition.

Pour de plus amples informations : https://www.maisonhabitatdoubs.fr/acces-libre-centre-de-doc/

Maison de l’habitat du Doubs besancon Besançon 25000 Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381683768 http://www.maisonhabitatdoubs.fr https://www.facebook.com/MaisonHabitatDoubs [{« link »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/acces-libre-centre-de-doc/ »}] L’ADIL et le CAUE ont uni leurs forces pour créer le nouveau service public de l’habitat dans le Doubs.

Notre mission ? Informer, conseiller et accompagner gratuitement les particuliers, professionnels et collectivités, en devenant un centre de ressources unique en matière d’habitat dans le département.

La Maison de l’habitat du Doubs réunit des experts compétents qui travaillent en étroite relation pour garantir une réponse complète, objective et qualitative. Pas d’accès voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

Maison de l’habitat du Doubs