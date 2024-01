Énergie, quels sont mes droits ? Maison de l’Habitant Nantes, lundi 5 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-05 13:30 – 16:30

Gratuit : oui Inscription auprès de l’Eco-appart : 02 40 99 28 01

Des questions sur vos contrats et vos factures d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous voulez ouvrir vos espaces clients énergie et les maitriser pour suivre le coût de vos factures et éviter les surprises ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair. Entretiens individuels de 45 minutes.

Maison de l’Habitant Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240992801