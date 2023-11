Rencontre mensuelle de l’Habitat Participatif : Spéciale Foire aux questions Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Rencontre mensuelle de l’Habitat Participatif : Spéciale Foire aux questions Maison de l’Habitant Nantes, 6 décembre 2023, Nantes. 2023-12-06

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Sur inscription : 02 40 89 30 15 Sous la forme d’une grande foire aux questions, cette rencontre s’adresse autant aux personnes qui découvrent le sujet qu’à celles qui souhaitent échanger et affiner leur réflexion, avant peut-être, de se lancer dans l’aventure ! Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://www.adil44.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison de l'Habitant Nantes latitude longitude 47.218878179, -1.560404605

