Adapter ou rénover son logement Maison de l'Habitant Nantes

Nantes Adapter ou rénover son logement Maison de l’Habitant Nantes, 11 octobre 2023, Nantes. 2023-10-11

Horaire : 09:30 16:00

Gratuit : oui Sur inscription : 02 40 44 99 44 Accompagnement aux travaux de rénovation énergétique et au maintien à domicile. Conditions : habiter Nantes Métropole et être éligible aux plafonds de ressources de l’Anah. Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

Maison de l'Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240449944 https://www.paysdelaloire.soliha.fr/

