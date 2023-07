Les aventures de Melon Maison de l’Europe Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Texte & jeu : Ronan Cheviller

Durée > 45 minutes

A partir de 10 ans

Melon – un habitant du quartier du Br. de la ville de N. – s’enferme dans sa cave 60 jours. Il y trouve un chapeau melon fabriqué en Tchécoslovaquie qu’il se laisse tenter à essayer. Mais ensuite, il n’arrive plus à le retirer et se met à rapetisser. Une petite fille le découvre et lui demande de l’aide. Elle a pour devoir d’école : « Dessine-moi l’Europe et je te dirai qui tu es ? »

Proposé dans le cadre du projet « Romances européennes » mené par la Cie Moradi sur le quartier du Breil à Nantes [2020-25].

Maison de l’Europe 90 Boulevard de la Prairie au Duc 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://compagniemoradi.wixsite.com »}]

