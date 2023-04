Notre mode de vie européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Notre mode de vie européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France, 29 mai 2023, Dunkerque. Notre mode de vie européen 29 et 30 mai Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 30 mai : La Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque proposera des séances de sensibilisation sous la forme d’un parcours “Notre mode de vie européen” composé d’ateliers innovants (jeu “Top Chrono » , activité de photolangage…) permettant d’aborder différentes thématiques et programmes européens. Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 5 quai de la citadelle 59140 dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-29T13:00:00+02:00 – 2023-05-29T16:00:00+02:00

2023-05-30T00:30:00+02:00 – 2023-05-30T01:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Adresse 5 quai de la citadelle 59140 dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque

Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

Notre mode de vie européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 2023-05-29 was last modified: by Notre mode de vie européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 29 mai 2023 dunkerque Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque

Dunkerque Nord