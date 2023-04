Tirage au sort pass Interrail Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Tirage au sort pass Interrail Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France, 22 mai 2023, Dunkerque. Tirage au sort pass Interrail Lundi 22 mai, 17h00 Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Le 22 mai lors de l’Assemblée Générale de la Maison de l’Europe, nous remettrons à 17h15, deux pass Interail Global à deux jeunes dunkerquois, qui les ont gagnés par tirage au sort pratiqué lors des Assises de la jeunesse en 2022 et 2023 Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 5 quai de la citadelle 59140 dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T17:00:00+02:00 – 2023-05-22T17:30:00+02:00

2023-05-22T17:00:00+02:00 – 2023-05-22T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Adresse 5 quai de la citadelle 59140 dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque

Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

Tirage au sort pass Interrail Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 2023-05-22 was last modified: by Tirage au sort pass Interrail Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 22 mai 2023 dunkerque Maison de l'Europe - Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque

Dunkerque Nord