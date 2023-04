Parcours citoyen européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Parcours citoyen européen Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France, 10 avril 2023, Dunkerque. Parcours citoyen européen Lundi 10 avril, 09h00 Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France La Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque, proposera au Conseil municipaux de jeunes un “Parcours citoyen européen” avec pour objectif de leur faire prendre conscience de la citoyenneté européenne afin d’être en capacité de devenir acteur de l’Europe de demain. Maison de l’Europe – Europe Direct Dunkerque Littoral Hauts-de-France 5 quai de la citadelle 59140 dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T09:00:00+02:00 – 2023-04-10T11:00:00+02:00

