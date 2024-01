Atelier d’initiation aux instruments trad’ – en famille – Festival Eurofonik Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, samedi 16 mars 2024.

au Village Eurofonik

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 15:30 – 16:30

Gratuit : non 5 € Réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. au Village Eurofonik

En lien avec l’exposition accueillie dans le cadre du festival, la Galerie Sonore d’Angers vous propose de vous initier à différents instruments traditionnels d’ici et d’ailleurs et d’explorer leurs sonorités. 14h00 : atelier pour adultes15h30 : atelier pour enfants de 6 à 10 ans (1 enfant + 1 accompagnateur uniquement, qui est invité à jouer s’il le souhaite) Jauge limitée. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://eurofonik.fr/