Karl Seglem Trio – Festival Eurofonik Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, vendredi 15 mars 2024.

au Village Eurofonik

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre au Village Eurofonik

Jazz trad’ norvégien. Karl Seglem est un grand nom des musiques traditionnelles et jazz de Norvège. Cet artiste brillant, aux multiples facettes, jongle entre le saxophone et des instruments creusés dans des cornes animales. Ce concert est l’occasion d’aller à la rencontre d’un artiste trop rare en France, proposant une musique élégante, poétique, extrêmement mélodique. À ses côtés, Kåre Opheim propose un accompagnement précis à la batterie, tandis que Håkon Høgemo exploite toutes les possibilités du violon hardanger (violon traditionnel norvégien). En partenariat avec La Maison de l’Europe – Europa Nantes et l’ambassade de Norvège. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://eurofonik.fr/