Découverte des cultures autochtones – Festival Eurofonik Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, jeudi 14 mars 2024.

au Village Eurofonik

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-14 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre au Village Eurofonik

Eurofonik fait un pas de côté et vous emmène à la rencontre des cultures autochtones d’Amérique du Nord, à travers la projection de courts métrages et l’intervention d’étudiants et étudiantes en Master Lettres à l’Université de Nantes. L’occasion de questionner nos propres représentations des cultures dites traditionnelles. En partenariat avec Paroles autochtones Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

