Scène ouverte – Festival Eurofonik Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, samedi 9 mars 2024.

au Village Eurofonik

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre au Village Eurofonik

Envie de danser ou de pratiquer votre instrument devant public ? En partenariat avec Diato’Nantes, venez faire quelques pas au son des airs joués par des musiciennes et musiciens amateurs, accordéonistes et autres ! Inscription requise en amont pour les musiciennes et musiciens à diatonantes.collectif@gmail.com Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://eurofonik.fr/