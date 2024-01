Ouverture du Festival Eurofonik Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, jeudi 7 mars 2024.

au Village Eurofonik

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre au Village Eurofonik

Festivaliers et festivalières, artistes et partenaires, venez célébrer l’ouverture de cette 12e édition d’Eurofonik ! Dans une ambiance décontractée, accompagnée par des interludes musicaux, vous êtes attendus pour trinquer et échanger sur ces 11 jours de festivités à venir. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://eurofonik.fr/