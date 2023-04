Soirée d’ouverture du mois de l’Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soirée d’ouverture du mois de l’Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes, 9 mai 2023, Nantes. Soirée d’ouverture du mois de l’Europe Mardi 9 mai, 18h00 Maison de l’Europe – Europa Nantes Sur invitation C’est le grand retour du mois de l’Europe ! Pendant tout le mois de mai, la Maison de l’Europe et ses partenaires vous proposent un programme riche et festif pour célébrer l’Europe et sa diversité. Cette soirée sera l’occasion de lancer la programmation du mois et de mettre un coup de projecteur sur la culture Suédoise à l’occasion de la Présidence Suédoise du Conseil de l’Union européenne. Au programme : découvertes culturelles, expositions, musique, buffet suédois, animations… Maison de l’Europe – Europa Nantes 90 boulevard de la Prairie au Duc Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.maisoneurope-nantes.eu/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240486549 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

