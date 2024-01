FESTIVAL INTERGENERATIONS POUR UNE EUROPE DEMOCRATIQUE Maison de l’Europe de Paris, samedi 3 février 2024.

FESTIVAL INTERGENERATIONS POUR UNE EUROPE DEMOCRATIQUE Les membres de l’association OLD’UP sont heureux de vous inviter au Festival Intergénérations pour une Europe démocratique. Samedi 3 février, 10h00 Maison de l’Europe de Paris Inscription gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

Nous, membres de l’association OLD’UP (les Vieux debout), sommes heureux de vous inviter, avec nos partenaires Jeunes Européens de Paris, le Mouvement européen, Age plateform, Entr’âges, la Maison de l’Europe de Paris,

au FESTIVAL INTERGENERATIONS POUR UNE EUROPE DEMOCRATIQUE

ce festival est organisé dans 15 pays d’Europe, à la même période, dans le cadre du projet européen ME-ET : Mobilise Europe = Engaging Together.

Un dialogue européen entre des générations différentes, , indépendamment de toute tendance politique, avant les élections européennes de juin 2024, n’est pas si fréquent.

Nous sommes tous Européens, quel que soit notre âge, nos idées, notre genre, notre situation économique…

Nous avons tous des préoccupations, des colères, des incompréhensions, mais aussi des satisfactions vis-à-vis de l’Europe.

Paix durable, accords économiques, lutte climatique, justice sociale, migrations régulées, droits des sénieurs, avenir des jeunes, …

Nos priorités ne sont peut-être pas toutes les mêmes et il est important que nous puissions connaître nos attentes respectives.

Nous vous proposons d’y réfléchir ensemble et d’en exprimer les grandes lignes à ceux qui nous y représentent et à ceux qui se proposent de nous représenter à partir de 2024, dans la communication qui fera suite à cette journée.

AU MENU

L’EUROPE AUJOURD’HUI : la connaissons-nous ?

Le matin / ateliers – témoignages – jeux – exposition – film :

Qui la compose ?

Comment on la vit et on la fait, à toutes les générations ?

Ce qui nous est précieux ?

Ce qui lui manque ?

Comment elle fonctionne ?

L’EUROPE DEMAIN : quel engagement pour nous ?

L’après-midi / table ronde – débat – café créatif – production d’idées

Quelles préoccupations majeures ?

Quels enjeux ?

Quelles orientations ?

A quoi ça sert de voter en 2024 ?

Et pour finir intergénérationnellement,

Un film pour tous les âges.

Maison de l’Europe de Paris 29 Av. de Villiers, 75017 Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-intergenerations-pour-une-europe-democratique-779384870127 »}]

Maison de l’Europe de Paris