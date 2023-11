Le mal-logement : une problématique européenne Maison de l’Europe de Paris, 30 novembre 2023, .

Le mal-logement : une problématique européenne Jeudi 30 novembre, 08h30 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription

Le mal-logement en Europe demeure une préoccupation majeure, malgré les progrès accomplis dans de nombreux pays. Selon Eurostat, 19.2 millions de personnes en Europe vivent encore et toujours dans un habitat indigne. Face à ces défis, de nombreux pays européen essayent de mettre en œuvre des politiques visant à améliorer l’accès au logement, à lutter contre le sans-abrisme et à rénover les logements insalubres. Quel est cependant le rôle de l’UE dans la lutte contre le mal-logement et comment peut la France accroitre ses coopérations européennes pour acquérir des bonnes pratiques ?

En présence de Michel DERDEVET, Président de la Maison de l’Europe de Paris.

Avec la participation de :

Philippe REMIGNON, Président du Directoire Vilogia

Sarah COUPECHOUX, Responsable Europe de la Fondation Abbé Pierre

Karine JULIEN-ELKAIM, Présidente du Comité exécutif du Groupe Polylogis

Marianne AUFFRET, Directrice Générale de l’UNHAJ

Philippe BLANCHOT, Directeur des relations institutionnelles, Caisse des dépôts.

Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-mal-logement-une-problematique-europeenne-736335528387?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T08:30:00+01:00 – 2023-11-30T10:00:00+01:00

