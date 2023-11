Forum – Financements européens Maison de l’Europe de Paris, 27 novembre 2023, .

Forum – Financements européens Lundi 27 novembre, 09h00 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription

Business France organise, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Paris, un forum sur les financements européens à destination des entreprises françaises. Des experts de la Commission européenne, des experts des institutions financières et des Ministères seront présents pour donner aux participants des clés de compréhension et d’action concrètes sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux.

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez participer ? Attention, les places sont limitées.

En présence de Michel DERDEVET, Président de la Maison de l’Europe de Paris.

Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

Maison de l'Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T16:00:00+01:00

