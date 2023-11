Carbone fossile, carbone vivant – vers une nouvelle économie du climat Maison de l’Europe de Paris, 21 novembre 2023, .

Carbone fossile, carbone vivant – vers une nouvelle économie du climat Mardi 21 novembre, 18h00 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription

La nature est un stock dans lequel on puise des matières premières : c’est cela l’approche économique traditionnelle. La crise climatique nous a contraint peu à peu à changer de paradigme : trop de charbon, trop de pétrole, trop de gaz d’origine fossile conduisent à l’accumulation de gaz à effet de serre, en vidant le sous-sol de son concentré d’énergie le cycle du carbone vivant a été perturbé. Dans son livre paru aux éditions Gallimard, Christian DE PERTHUIS se penche sur l’interdépendance entre carbone fossile et carbone vivant et révolutionne notre façon d’aborder la question climatique en la liant à la biodiversité.

Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris reçoit l’auteur et son invitée, Corine LEPAGE, ancienne ministre de l’Environnement, lors d’une soirée occasionnée par la sortie de son dernier ouvrage.

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-carbone-fossile-carbone-vivant-vers-une-nouvelle-economie-du-climat-736331135247?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

Environnement Climat