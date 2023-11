Europe, continent d’immigration et de mobilités, l’opinion des Européens Maison de l’Europe de Paris Catégorie d’Évènement: Paris Europe, continent d’immigration et de mobilités, l’opinion des Européens Maison de l’Europe de Paris, 15 novembre 2023, . Europe, continent d’immigration et de mobilités, l’opinion des Européens Mercredi 15 novembre, 18h00 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription Cette conférence aura pour objet d’échanger autour des résultats les plus saillants d’une étude que nous avons menée auprès de 10 pays de l’UE avec l’Institut Viavoice, mais surtout d’esquisser des voies possibles pour l’Europe, à horizon 2030 Avec : Ghaleb Bencheikh, Président de la Fondation de l’Islam de France (FIF) ;

Ekrame Boubtane, Chercheure-associée à l’École d’économie de Paris ;

Geoffroy Didier, Député européen (PPE), France ;

Dan Arbib, Maître de conférences en philosophie, ENS-Ulm ;

Najat Vallaud Belkacem, Présidente de France terre d’asile; Modération : Fabienne Lissak, Journaliste, animatrice de conférences; Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-europe-continent-dimmigration-et-de-mobilites-lopinion-des-europeens-742368162157?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu
Maison de l'Europe de Paris
Adresse
29 avenue de Villiers 75017
Departement
Paris

