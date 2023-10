GEG WEEKLY: Innovative perspectives on European Affairs Maison de l’Europe de Paris, 19 octobre 2023, .

GEG WEEKLY: Innovative perspectives on European Affairs 19 octobre – 7 décembre, les jeudis Maison de l’Europe de Paris Sur inscription

A quelques mois des élections européennes de juin 2024, le Centre d’études européennes et de politique comparée (de @sciencespo a décidé de nouer un partenariat avec le Groupe d’études géopolitiques (qui publie la revue Le Grand Continent ) pour mettre sur pied un cycle de tables rondes hebdomadaires dans le but de mieux intégrer le travail des universitaires aux débats qui animent les décideurs européens.

L’Union européenne est à un tournant de son histoire. La guerre en Ukraine, l’enjeu climatique, et l’élargissement de l’union à l’Est posent la question de sa place dans le monde et de son processus d’intégration. Ce nouveau cycle de rencontres hebdomadaires a pour ambition de faire face à ces questions en réunissant pour chacune des sessions des acteurs politiques de l’UE et le meilleur de la recherche.

Ces tables rondes d’une heure, en anglais, ouvertes aux universitaires, étudiants et acteurs des affaires européennes permettront de constituer une culture commune sur les enjeux économiques, socio-politiques et géopolitiques qui traversent actuellement l’Union.

Les rencontres, chaque jeudi à 17h30, se tiendront le plus souvent en ligne et une fois par mois en hybride depuis Sciences Po. Le cycle « GEG Weekly: Innovative Perspectives on European Affairs » est aussi ouvert aux autres partenaires du Groupe d’études géopolitiques : le Collège de l’Europe, le European Institute de Columbia University, le European Centre de l’université de Cambridge et l’Institut universitaire européen (EUI) de Florence.

Programme prévisionnel (1er semestre)

19 octobre : Europe in the new cold war: chips and the new shape of capitalism

26 octobre : The New Global Financing Pact

9 novembre : The European Green Deal: a first assessment and outlook for the next legislation

16 novembre : The reorganization of globalization

23 novembre : The reconstruction of Ukraine

30 novembre : COP 28

7 decembre : Europe and the New Non-Alignment

Maison de l'Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 Paris

