Regards d’écrivaines sur la guerre en Ukraine Maison de l’Europe de Paris Catégorie d’Évènement: Paris Regards d’écrivaines sur la guerre en Ukraine Maison de l’Europe de Paris, 16 octobre 2023, . Regards d’écrivaines sur la guerre en Ukraine Lundi 16 octobre, 18h30 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription Evénement organisé par PEN Club Quatre écrivaines nées à l’Est avant 1989 (Bulgarie, République Tchèque, Ex Yougoslavie, Slovaquie) sont venues vivre et travailler à l’Ouest. Leur livre « Filles de l’Est, femmes à l’Ouest » (éditions Intervalles, 2022) évoque leurs souvenirs de l’autre côté du Mur. Le livre s’achève sur un dernier chapitre ajouté en urgence : « la guerre ». L’Ukraine venait d’être envahie par la Russie. Le débat permettra d’évoquer ce que la guerre a changé dans leur pays d’origine. Avec Albena DIMITROVA, Lenka HORNAKOVA-CIVADE, Sonia RISTIC, Andrea SALAJOVA. La rencontre est proposée et animée par Catherine PONT-HUMBERT (PEN Club), et sera suivie d’une séance de dédicaces. Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris. Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-regards-decrivaines-sur-la-guerre-en-ukraine-717860659557?aff=ebdssbdestsearch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

