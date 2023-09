Cet évènement est passé Les enjeux politiques et stratégiques d’un élargissement de l’UE vers les Balkans occidentaux Maison de l’Europe de Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les enjeux politiques et stratégiques d’un élargissement de l’UE vers les Balkans occidentaux Maison de l’Europe de Paris, 6 septembre 2023, . Les enjeux politiques et stratégiques d’un élargissement de l’UE vers les Balkans occidentaux Mercredi 6 septembre, 18h30 Maison de l’Europe de Paris Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles Cette table ronde est dédiée aux enjeux politiques économiques et stratégiques d’un élargissement de l’UE vers les Balkans occidentaux. Au programme, des échanges sur les aspects économiques liés à la situation des pays des Balkans occidentaux et sur le rôle des banques pour redonner un dynamisme économique dans cette zone, ainsi que des échanges sur les aspects politiques, notamment l’analyse des différents points de vue des pays membres de l’UE. Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, reçoit Jérôme BROUILLET, directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, Christian CANACARIS, PDG de la Raiffeisen Bank en Albanie, Marta de CIDRAC, sénatrice, présidente du groupe interparlementaire d’amitié France Balkans Occidentaux, Tefta KELMENDI, coordinatrice du programme « Wider Europe », ECFR, Maxime LEFEBVRE, ancien diplomate. La conférence sera animée par Jean-Arnaud DERENS, Courrier des Balkans . Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-enjeux-strategiques-dun-elargissement-de-lue-vers-les-balkans-672158442997?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshwebdesktop »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

