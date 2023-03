Marché de l’énergie quelle régulation ? Maison de l’Europe de Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Marché de l’énergie quelle régulation ? Maison de l’Europe de Paris, 28 mars 2023, . Marché de l’énergie quelle régulation ? Mardi 28 mars, 18h30 Maison de l’Europe de Paris Sur inscription Depuis la fin de l’automne 2021, les marchés européens de l’énergie traversent une crise sans précédent marquée par une forte augmentation des prix de l’énergie. Cette augmentation est due à la chute de la production d’électricité au sein du marché unique, du fait de la rupture d’approvisionnement en gaz russe à la suite de la guerre en Ukraine, mais aussi de la chute de production du parc nucléaire français. Parmi les nombreuses solutions permettant de remédier à cette crise, la Commission européenne a annoncé une réforme massive et profonde du marché européen de l’énergie. Sur ce marché, les prix de gros sont fixés par les coûts marginaux de la dernière centrale appelée pour couvrir la demande. Ainsi, sous le régime actuel, lorsque les prix du gaz augmentent et que la production des centrales à gaz est nécessaire à l’équilibre du réseau, les prix de l’électricité sont corrélés aux prix du gaz. Avec cette réforme du marché, l’Union européenne doit répondre à un triple impératif : – Garantir aux européens (particuliers & entreprises) un accès à l’électricité à un prix compétitif ;

– Créer les conditions de financement d’un mix énergétique décarboné (production & interconnexion) à l’horizon 2050 ;

– Réduire la dépendance de l’UE aux énergies fossiles en construisant une autonomie stratégique européenne dans le domaine énergétique.

– Dans ce contexte, comment concevoir un marché européen de l’énergie à même de répondre aux ambitions du Pacte Vert pour l’Europe ? Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris reçoit : Guillaume DEZOBRY, avocat d’affaires, FIDAL, Ivan FAUCHEUX, Commissaire, Commission de régulation de l’énergie. Antoine GUILLOU, Adjoint à la mairie de Paris en charge des ressources humaine, du dialogue social et de la qualité du service public, Jan-Horst KEPPLER, professeur en sciences économiques, Université Paris Dauphine, Fabien ROQUES, professeur Associé à l’Université Paris Dauphine et consultant au cabinet FTI – Compass Lexecon. Le débat sera modéré par Christophe BEGUINET, conseiller énergie, Confrontations Europe Inscriptions à la conférence sont obligatoires, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 18h00 aucun accès ne sera possible après à 18h30.

Aucun accès ne sera possible après à 18h30. Plus d’information sur www.paris-europe.eu Evénement organisé dans le cadre des activités du Europe Direct. Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/3Eu65z0 »}] [{« link »: « http://www.paris-europe.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T18:30:00+02:00 – 2023-03-28T20:00:00+02:00

2023-03-28T18:30:00+02:00 – 2023-03-28T20:00:00+02:00 énergie régularisation énergétique https://paris-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/septembre-06-1-3-1536×864.png

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison de l'Europe de Paris Adresse 29 avenue de Villiers 75017 Departement Paris Lieu Ville Maison de l'Europe de Paris

Maison de l'Europe de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Marché de l’énergie quelle régulation ? Maison de l’Europe de Paris 2023-03-28 was last modified: by Marché de l’énergie quelle régulation ? Maison de l’Europe de Paris Maison de l'Europe de Paris 28 mars 2023 Maison de l’Europe de Paris

Paris