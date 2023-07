Le patrimoine de l’Hérault et de l’Europe Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Le patrimoine de l’Hérault et de l’Europe Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Le patrimoine de l’Hérault et de l’Europe 16 et 17 septembre Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Gratuit. Entrée libre. Exposition présentée dans les jardins de la Maison des Relations Internationales mettant en valeur les principaux sites patrimoniaux dont la restauration est cofinancée par l’Union européenne. En parallèle, un jeu est proposé, portant sur les sites titulaires du label du Patrimoine européen. Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Hôtel de Sully, 14 Descente en Barrat, 34000 Montpellier Montpellier Hérault Occitanie http://europelr.eu http://europelr.eu La Maison de l’Europe de Montpellier, Centre d’information Europe Direct Montpellier Occitanie, est une association créée en 1983, avec comme mission principale, la sensibilisation du grand public au projet européen. Cette mission se décline sous différentes formes d’activités, telles que l’organisation d’événements européens, des temps de formation au projet européen pour le grand public et des publics spécifiques, la création de réseaux d’information européenne au niveau local, comme le réseau Point Europe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

