Moment Multiculturel Jeudi 16 novembre, 18h00 Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Sur inscription

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne et ses jeunes volontaires européens organisent une soirée intitulée « Moment Multiculturel » ! Au programme: jeux, quiz et immersion dans les capitales européennes avec notre casque de réalité virtuelle ! L’évènement aura lieu dans les locaux de la Maison de l’Europe Avenue Edouard Herriot. Animation gratuite et ouverte à tous.

Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne Avenue Edouard Herriot, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

soirée culture

© Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne