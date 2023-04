Language Exchanges in French and English [Tandem] Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne, 18 avril 2023, Agen.

Language Exchanges in French and English [Tandem] Mardi 18 avril, 15h00 Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Gratuit, sur inscription

[TANDEM] French ↔️ English ! Participate in « tandem » exchanges next Tuesday, 18 April from 3 to 4 pm at la Maison de l’Europe, avenue Edouard Herriot in Agen. It’s the opportunity to discuss and progress on the principale of language exchange ! Free, by registration only: contact@maisoneurope47.eu

[TANDEM] Français ↔️ Anglais ! Participez aux échanges « tandem », mardi 18 avril de 15h à 16h à la Maison de l’Europe,avenue Edouard Herriot à Agen. L’occasion de discuter et progresser sur le principe de l’échange linguistique ! Gratuit, uniquement sur inscription : contact@maisoneurope47.eu

Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Avenue Edouard Herriot, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@maisoneurope47.eu »}] [{« link »: « mailto:contact@maisoneurope47.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T15:00:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

échange anglais

© Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne