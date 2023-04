Conférence « les oiseaux migrateurs en Europe » Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Douai Catégories d’Évènement: Douai

Nord

Conférence « les oiseaux migrateurs en Europe » Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France, 26 mai 2023, Douai. Conférence « les oiseaux migrateurs en Europe » Vendredi 26 mai, 19h00 Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Entrée libre, nous contacter au préalable de votre visite pour l’exposition [Evènement : conférence et exposition ] La Maison de l’Europe de Douai en partenariat avec le GON Groupe ornithologique et naturaliste agrément Hauts-de-France vous convie à une conférence sur les oiseaux migrateurs en Europe. Rendez-vous le 26 mai à 19h dans ses locaux situés au 175 quai du maréchal Foch à Douai.

La conférence sera clôturée par un pot de l’amitié.

Une exposition vous est également proposée sur la même thématique à partir du 5 avril dans notre MDE.

Vous pouvez la découvrir du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h au 175 quai du maréchal Foch.

N’hésitez pas à nous téléphoner avant votre passage.

Nous vous attendons nombreux ! Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France 175 quai Foch 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@europedouai.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 27 88 82 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:00:00+02:00

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:00:00+02:00 exposition conférence canva

Détails Catégories d’Évènement: Douai, Nord Autres Lieu Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Adresse 175 quai Foch 59500 DOUAI Ville Douai Departement Nord Lieu Ville Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Douai

Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Douai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douai/

Conférence « les oiseaux migrateurs en Europe » Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France 2023-05-26 was last modified: by Conférence « les oiseaux migrateurs en Europe » Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France 26 mai 2023 Douai Maison de l'Europe de Douai - Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Douai

Douai Nord