Rando européenne Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France, 13 mai 2023, Douai. Rando européenne Samedi 13 mai, 10h00 Maison de l’Europe de Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France Sur inscription [ EVENEMENT : Rando européenne ] A l’occasion du « joli mois de l’Europe » qui débutera au mois de mai, la Maison de l’Europe de Douai vous donne rendez-vous le 13 mai de 10h à 12h pour découvrir Douai au travers des fonds européens.

C’est le moment d’en apprendre plus sur les bâtiments devant lesquels vous passez tous les jours.

Une balade pleine d’anecdotes et d’Histoire.

Pas besoin d’être un grand sportif pour participer, une paire de chaussures de marche et votre curiosité suffiront.

Nous finirons cette rando par un moment de convivialité à la MDE.

Inscrivez-vous par mail contact@europedouai.eu ou par téléphone au 03 27 88 82 13

