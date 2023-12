Soirée bingo : édition spéciale Munich et Allemagne Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Soirée bingo : édition spéciale Munich et Allemagne
Jeudi 25 janvier 2024, 19h00
Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine
Bordeaux
Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00 Soirée festive et conviviale animée par nos volontaires allemands avec un grand bingo sur Munich, la Bavière et l’Allemagne. De nombreux lots à gagner !

Dégustation de bières munichoises et de spécialités allemandes.

Entrée libre et gratuite.

Jeudi 25 Janvier 2024 à 19h00

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine
1 place Jean Jaurès, Bordeaux
33000 Bordeaux
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

