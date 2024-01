Vernissage de l’exposition: Justice for Ukraine Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, lundi 15 janvier 2024.

Vernissage de l’exposition: Justice for Ukraine Cette année la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine a décidé de mêler sa traditionnelle galette européenne avec le vernissage d’une exposition de dessins de presse intitulée «Justice pour l’Ukraine» Lundi 15 janvier, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine réservation obligatoire @gw.lamarque@europe-bordeaux.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T20:30:00+01:00

Cette année nous avons décidé de mêler notre traditionnelle galette européenne avec le vernissage d’une exposition de dessins de presse intitulée « Justice pour l’Ukraine », issue d’un partenariat inédit avec AJ Amnesty Bordeaux , Cartooning for Peace, Ukraine Amitié et Jeunes Européens-Bordeaux.

Nous aurons l’extrême plaisir d’accueillir à cette occasion le dessinateur bordelais Rodolphe Urbs pour commenter avec sa liberté de ton et son œil incisif, les différents panneaux de cette exposition.

Nous vous attendons ainsi nombreuses et nombreux, ce lundi 15 janvier à 19h00 dans nos locaux !

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine