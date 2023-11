Réunion d’information #1 – Fond Citoyen Franco Allemand Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, 4 décembre 2023, Bordeaux.

Réunion d’information #1 – Fond Citoyen Franco Allemand Lundi 4 décembre, 18h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine sur réservation uniquement : fcfa@europe-bordeaux.eu

Le FCFA conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la société civile.

Venez le découvrir lors de notre réunion d’information !

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T18:00:00+01:00 – 2023-12-04T19:00:00+01:00

