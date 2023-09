Découvrir le dispositif des AVEO ! Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Découvrir le dispositif des AVEO ! Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux. Découvrir le dispositif des AVEO ! Mercredi 11 octobre, 11h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Que vous soyez un établissement scolaire, un club sportif, une structure de jeunesse, une collectivité ou une association, vous pouvez bénéficier du dispositif des Ambassadeurs des Valeurs Européennes et Olympiques !

Vous ne le connaissez pas encore ?

Vous vous posez des questions ?

Vous hésitez ?

Vous voulez conduire un projet européen ou sportif dans votre structure ?

Afin de découvrir ce dispositif original, gratuit et unique en France, nous vous proposons, dans le cadre des Erasmus Days, une matinée professionnelle, le 11 octobre prochain à 11h ici même dans nos locaux !

Nous vous remercions surtout de nous confirmer votre participation par retour de mail : gw.lamarque@europe-bordeaux.eu

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine
1 place Jean Jaurès, Bordeaux
Bordeaux 33000
Quinconces
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-11T11:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

