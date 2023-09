Rencontre littéraire avec l’auteure Jutta Bechstein-Mainhagu Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux, 2 octobre 2023, Bordeaux.

Rencontre littéraire avec l’auteure Jutta Bechstein-Mainhagu Lundi 2 octobre, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est heureuse de vous inviter à la rencontre littéraire avec l’auteure Jutta Bechstein-Mainhagu pour la présentation de son livre « Le Goethe-Institut de Bordeaux. Une si riche passion intellectuelle franco-allemande », éditions Les Dossiers d’Aquitaine, 2023.

Née à Kronach (Bavière), Jutta Bechstein-Mainhagu a intégré en 1972 le Goethe-Institut de Bordeaux dont elle a été la première collaboratrice et a fondé la bibliothèque. Elle y a ensuite dirigé un Bureau de liaison littéraire avant de devenir directrice de l’institut en fin de carrière. Elle a été décorée des « Palmes Académiques » en 1989 et de la « Croix du Mérite de la République fédérale d’Allemagne » en 1997 (Bundesverdienstkreuz).

La rencontre aura lieu le lundi 2 octobre 2023 à 19h à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine (1 Place Jean Jaurès, 33000, Bordeaux) et sera suivie par un moment convivial avec l’aimable participation du Consulat Général d’Allemagne.

Des exemplaires seront à vendre à cette occasion (15 €).

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T19:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00

2023-10-02T19:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00