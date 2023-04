Docu-débat #1 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Docu-débat #1 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 11 mai 2023, Bordeaux. Docu-débat #1 Jeudi 11 mai, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Entrée libre et gratuite La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est heureuse de vous présenter sa Fête de l’Europe 2023 ?

Du 4 au 25 mai, à Bordeaux et sa métropole retrouvez nos conférences, concerts, village européen, jeu de piste, café linguistique et de nombreuses autres activités !

Rendez-vous le 11 mai 2023 à 19h à la MEBA pour le ciné-débat : «Comment les Allemands ont appris à aimer la France ?»

Moment de convivialité offert par la MEBA.

Entrée libre et gratuite.

Nous vous attendons nombreux pour ce mois européen, fédérateur et convivial ?? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T21:00:00+02:00

