Conférence interactive : La guerre en Ukraine à travers les caricatures Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 23 mars 2023, Bordeaux. Conférence interactive : La guerre en Ukraine à travers les caricatures Jeudi 23 mars, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Entrée libre et gratuite. Réfléchir : conférence interactive

?Jeudi 23 mars – 19h30

?MEBA – 1 Pl. Jean Jaurès, 33000 Bordeaux

La guerre en Ukraine à travers les caricatures

En présence de : Rodolphe Urbs, Dessinateur de presse, Corentin Vinsonneau, Président et Responsable de la Commission Politique des jeunes européens – France

À partir d’une sélection de caricatures et de dessins de presse, les animateurs de cette conférence nous interrogerons de manière originale et critique sur notre rapport à cette guerre à la fois si présente, mais si éloignée, dans laquelle nous sommes à la fois très investis et très absents.

Entrée libre et gratuite.

Un pot convivial suivra cette conférence Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

