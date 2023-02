After-work linguistique à la MEBA ! Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 2 mars 2023, Bordeaux.

After-work linguistique à la MEBA ! Jeudi 2 mars, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine

Entrée libre

La Meba vous invite le jeudi 2 mars à 19h00 pour pratiquer l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien et le français !

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La MEBA ouvre officiellement la nouvelle saison des after-work linguistiques !✨

Nous vous attendons avec impatience pour parler Anglais ??, Espagnol ??, Italien ??, Allemand ?? et Français ?? avec nos volontaires européens !

Gratuit et ouvert à tous niveaux ! ?

MEBA is glad to announce you a comeback of our traditional linguistic afterworks ! Our team and volunteers look forward to sharing a great linguistic experience with you.

Next time, we will talk in English ??, Spanish ??, Italian ??, German ?? and French ?? !

Free and open to all, no matter the level ! ?

