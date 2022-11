Conférence : « La criminalité environnementale » Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine accueillera le lundi 5 décembre à 19h00, en partenariat avec Les jeunes européens Bordeaux, la conférence sur la criminalité environnementale. Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine ? Cette thématique est peu abordée mais pose de nombreuses problématiques : trafic d’animaux, la surpêche d’espèces protégées, l’exploitation illégale du bois, et le déversement de déchets dangereux. ? Pour comprendre les enjeux et les problématiques nous accueillerons : – Monsieur Carlos-Manuel Alves, Maître de Conférences à la faculté de droit de l’université de Bordeaux – Monsieur Corentin Vinsonneau, Président des jeunes européens Bordeaux.

