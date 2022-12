Saison after-work linguistiques 2022/2023 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Saison after-work linguistiques 2022/2023 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 1 décembre 2022, Bordeaux. Saison after-work linguistiques 2022/2023 Jeudi 1 décembre, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine La MEBA ouvre officiellement la nouvelle saison des after-work linguistiques ! Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Venez discuter avec nos ambassadeurs européens en anglais, espagnol, allemand, italien et français ! Première rendez-vous le jeudi 1er décembre à 19h ici à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine (1 Place Jean Jaurès, 33000, Bordeaux).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:00:00+01:00

2022-12-01T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Adresse 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Quinconces Ville Bordeaux lieuville Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Saison after-work linguistiques 2022/2023 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 2022-12-01 was last modified: by Saison after-work linguistiques 2022/2023 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 1 décembre 2022 bordeaux Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde