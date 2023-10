La coquille et le clergyman – Ciné-concert | Les Boréales Maison de l’étudiant Caen, 16 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

En lutte contre ses fantasmes et ses pensées à l’égard de la femme d’un vieux général, un jeune prêtre tourmenté qui a fait voeu de célibat se voit incapable de supprimer sa ferveur et ses passions morbides. Obsédé par l’objet inatteignable de ses désirs, l’homme d’Église succombe progressivement à ses hallucinations complexes et fiévreuses. Il n’a nulle part où se cacher. L’ecclésiastique parviendra-t-il à échapper à ses démons ?

Film muet réalisé par Germaine Dulac – 1928.

Jóhannes Birgir Pálmason : Claviers, arrangements , production. Hálfdán Árnason : Basse. Hannes Helgason : Batterie.

En partenariat avec le service universitaire de l’action culturelle | Université de Caen Normandie et le CROUS Normandie..

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 21:00:00. .

Maison de l’étudiant Rue Colonel Usher

Caen 14000 Calvados Normandie



Struggling with his fantasies and thoughts about an old general’s wife, a tormented young priest who has taken a vow of celibacy finds himself unable to suppress his morbid fervor and passions. Obsessed by the unattainable object of his desires, the clergyman gradually succumbs to his complex, feverish hallucinations. He has nowhere to hide. Can the clergyman escape his demons?

Silent film directed by Germaine Dulac – 1928.

Jóhannes Birgir Pálmason: Keyboards, arrangements , production. Hálfdán Árnason: Bass. Hannes Helgason: Drums.

In partnership with the Service universitaire de l’action culturelle | Université de Caen Normandie and CROUS Normandie.

Luchando con sus fantasías y pensamientos sobre la esposa de un viejo general, un joven sacerdote atormentado que ha hecho voto de celibato se ve incapaz de reprimir su fervor y sus pasiones morbosas. Obsesionado por el inalcanzable objeto de sus deseos, el clérigo sucumbe poco a poco a sus complejas y febriles alucinaciones. No tiene dónde esconderse. ¿Logrará el clérigo escapar de sus demonios?

Película muda dirigida por Germaine Dulac – 1928.

Jóhannes Birgir Pálmason: teclados, arreglos, producción. Hálfdán Árnason: Bajo. Hannes Helgason: Batería.

En colaboración con el Service universitaire de l’action culturelle | Université de Caen Normandie y CROUS Normandie.

Im Kampf gegen seine Fantasien und Gedanken über die Frau eines alten Generals sieht sich ein gequälter junger Priester, der das Zölibatsgelübde abgelegt hat, unfähig, seinen Eifer und seine krankhaften Leidenschaften zu unterdrücken. Besessen von dem unerreichbaren Objekt seiner Begierde, erliegt der Kirchenmann allmählich seinen komplexen und fieberhaften Halluzinationen. Er kann sich nirgends mehr verstecken. Wird es dem Geistlichen gelingen, seinen Dämonen zu entkommen?

Stummfilm unter der Regie von Germaine Dulac – 1928.

Jóhannes Birgir Pálmason: Keyboards, Arrangements, Produktion. Hálfdán Árnason: Bass. Hannes Helgason: Schlagzeug.

In Partnerschaft mit dem Service universitaire de l’action culturelle | Université de Caen Normandie und dem CROUS Normandie.

