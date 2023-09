Tourment et Extase – Exposition de Yu Jen-chih Maison de l’Erdre Nantes, 28 octobre 2023, Nantes.

2023-10-28

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui

Exposition de Yu Jen-chih, graveur, peintre, critique d’art Yu Jen-chih, artiste d’origine taïwanaise vivant en France, apprécie de s’exprimer autant sur de petits formats que de très grands formats. L’encre et l’huile sont ses mediums de prédilection ainsi que la toile et « les papiers ». Il expose régulièrement en France et à l’étranger. Visites de l’exposition du 30 septembre au 15 novembre 2023 :mercredi de 14h à 18h (+ mardi et vendredi pendant les vacances scolaires)samedi, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h+ Vernissage le vendredi 6 octobre 2023 à 18h, en présence de l’artiste+ Moment musical le samedi 28 octobre 2023 à 16h30 avec Gilles de Talhouët, flûtes, et Robin de Talhouët, violoncelle : oeuvres de musique baroque et contemporaine+ Rencontre avec l’artiste le dimanche 29 octobre 2023 aux horaires d’ouverture de l’exposition

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://nature.metropole.nantes.fr