Yu Jen-chih

du 30 septembre au 15 novembre 2023

Cette exposition présente le travail de l’artiste peintre et graveur taïwanais Yu Jen-chih au travers d’une sélection d’une trentaine d’ œuvres. Adepte du grand format, le travail de cet artiste est ancré dans les arts ancestraux de la gravure et de l’estampe en Chine et au Japon, tout en s’inspirant des interprétations occidentales qu’en ont faites Francisco de Goya et Edvard Munch.

Yu Jen-chih a développé ces dernières années une nouvelle esthétique en peinture dans laquelle l’hortensia y devient un motif central, en référence à la culture asiatique : cette fleur originaire d’Asie que l’on trouvait dans les jardins princiers de Shanghai à l’époque de la dynastie des Ming (1368 – 1644) et des Qing (1644 – 1912), représente les 8 immortels, symbole de divinités taoïstes dont les pouvoirs aident à détruire le mal.

Pour cette exposition, l’artiste présente pour la 1ère fois au public un quadriptyque monumental (4 toiles peintes de format 200 x 370cm) qu’il a réalisé spécialement pour l’occasion. Cette œuvre s’intitule « Tourment et extase » (elle a d’ailleurs inspiré le nom de l’exposition nantaise) et elle représente des hortensias flottant dans un univers acide, symbolisé par des couleurs très flash.

Vernissage de l’exposition Vendredi 6 octobre à 18h, en présence de l’artiste

Les animations proposées en marge de l’exposition :

Samedi 28 octobre à 16h30 : Duo musical, Gilles de Talhouët, flûtes, Robin de Talhouët, violoncelle. Oeuvre de musique baroque et contemporaine ;

Duo musical, Gilles de Talhouët, flûtes, Robin de Talhouët, violoncelle. Oeuvre de musique baroque et contemporaine ; Dimanche 29 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Rencontre avec Yu Jen-chih au coeur de l’exposition.

Informations pratiques ;

Exposition *: Entrée libre et gratuite.

Horaires de la Maison de l’Erdre : Les mercredis de 14h à 18h, les samedis et dimanches de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Ouvert également les mardis et vendredis de 14h à 18h pendant les vacances scolaires (28/10- 6/11) et le mercredi 1er novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

*Animations : Gratuites, sans inscription._

Maison de l’Erdre Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 9000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

exposition Maison de l’Erdre

Tourment et Extase© Yu Jen-chih