Mascara Réparation créative de vêtements Maison de l’Environnement Mascara, 21 octobre 2023, Mascara. Réparation créative de vêtements Samedi 21 octobre, 13h00 Maison de l’Environnement Enfiler une aiguille, coudre au point droit, utiliser différents points de broderie pour personnaliser un trou, une déchirure ou un vêtement abîmé… Découvrez les bases de la réparation créative et prolongez la vie de vos vêtements. Amenez un vêtement à réparer ou venez simplement tester sur un vêtement mis à disposition. Avec les Cotons de Luce. Maison de l’environnement, Angers Ados-Adultes 3€/pers. DE 14H À 16H30 Maison de l’Environnement Maison de l’Environnement Mascara de Mascara District Mascara [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230728112713 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

couture zéro-déchets

