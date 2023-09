Cet évènement est passé Les secrets du logis de la Corne de cerf – JPE Maison de L’Environnement Mascara Catégories d’Évènement: de Mascara District

Mascara Les secrets du logis de la Corne de cerf – JPE Maison de L’Environnement Mascara, 17 septembre 2023, Mascara. Les secrets du logis de la Corne de cerf – JPE Dimanche 17 septembre, 13h00 Maison de L’Environnement Liz, notre guide, vous entraine à la découverte du passé étonnant du logis de la Corne de cerf (bâti en 1482), de l’histoire de la Maison de l’environnement et du lac de Maine. À 14H, 15H, 16H ET 17H Tout public (à partir de 10 ans avec accompagnateur) Maison de L’Environnement Maison de L’Environnement Mascara de Mascara District Mascara [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230728155857#book »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Visites Guidées Environnement

