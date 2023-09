Cet évènement est passé Les secrets du logis de la Corne de cerf Maison de L’Environnement Mascara Catégories d’Évènement: de Mascara District

Les secrets du logis de la Corne de cerf
Dimanche 17 septembre, 13h00
Maison de L'Environnement

Liz, notre guide, vous entraine à la découverte du passé étonnant du logis de la Corne de cerf (bâti en 1482), de l'histoire de la Maison de l'environnement et du lac de Maine.

À 14H, 15H, 16H ET 17H
Tout public (à partir de 10 ans avec accompagnateur)

Maison de L'Environnement
Mascara

Catégories d'Évènement: Visites Guidées Environnement
Lieu: Maison de L'Environnement
Ville: Mascara

