Yvelines FROM SCRATCH Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 5 avril 2024, Magny-les-Hameaux. FROM SCRATCH Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€) Une conférence dansée interactive pour plonger au cœur de l’histoire et des codes de la culture hip-hop.

De nos jours, les représentations de la danse hip-hop sont multiples. Hip hop, ou bien rap, breakeur, smurfeur, b-boying, popping… Comment nommer les modes d’expressions d’une culture galvaudée ? Dans cette proposition, le sujet c’est la danse avec son vocabulaire et sa grammaire conjugués au présent et au passé. Il s’agit de comprendre pourquoi « je danse », ce phénomène est ancré dans notre société depuis plusieurs décennies, et le manque d’information sur ce mouvement chez les nouvelles générations est flagrant. Au départ c’était considéré comme une mode, une vague le temps de quelques saisons, mais la passion l’a emporté sur la raison.

Conférence dansée, performance, démonstration… C'est un pavé dans la mare, une mise à jour, une transmission d'une mémoire avant qu'elle ne tombe dans l'oubli. Chorégraphie : Iffra Dia / Interprétation : Iffra Dia, Massamba Djibalene aka « So-6x », Sébastien Jourdain, Mathieu Raguel, Boris Bodonon / Regard extérieur : Benjamin Villemagne En partenariat avec la Mission danse de SQY

