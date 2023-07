JAMAIS CONTENTS Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 31 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

«J’ai dix ans», «Allo maman bobo», «Jamais content», «Papa Mambo»… Rien que les titres de ses chansons révèlent la part d’enfance d’Alain Souchon, comme s’il n’avait jamais cessé de promener son enveloppe de rêveur candide dans un costume d’adulte trop grand pour lui.

C’est à son répertoire riche et subtil que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle pour petits et grands, revisitant avec bonheur les incontournables (C’est déjà ça, Rame, Poulaillers song) et quelques pépites méconnues abordant avec délicatesse les thèmes de la chasse, la destruction de la nature ou la cruauté des hommes ( Les oiseaux, Pardon,Tout m’fait peur…)

Une production Victorie Music

Chant, guitares, claviers, thérémine : Cheveu (Jean-Pierre Bottiau) / Chant, guitares, tuba, clarinette, ukulélé, claviers : François Guernier / Chant, guitares, batterie, percussions : Ben Ricour / Conception et mise en scène : Olivier Prou / Scénographie : Loic Leroy / Création lumières : Philippe Arbert / Régie générale et son : Stéphane Andrivot / Régie lumières : Maëlle Salomon

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3286 »}]

